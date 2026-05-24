24 травня 2026, 12:11

Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство

Фото ілюстративне
У приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних

Про це повідомляє пресцентр облвійськкомату, передає RegioNews.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 23 травня чоловіка запросили до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

За даними ТЦК, під час перебування в установі чоловік зайшов до ванної кімнати, зачинився зсередини та здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося несумісним із життям.

Після виявлення постраждалого військовослужбовці викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Врятувати чоловіка не вдалося.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що командування Сухопутних військ Збройних Сил повідомило про рішення щодо військовослужбовців, причетних до конфлікту з ветераном у Києві.

