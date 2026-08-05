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Внаслідок ворожої атаки вночі 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу мережі супермаркетів.

Через обстріл загинули шестеро працівників. Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

"Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.