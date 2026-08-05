Фото: поліція

ДТП сталася 4 серпня близько 23:00 у Володимирі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними правоохоронців, 17-річна дівчина за кермом автомобіля Mercedes-Benz GL 450 не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

Внаслідок аварії травми отримали водійка та її четверо пасажирів: 17-річна дівчина, двоє 18-річних та один 19-річний юнак. Усіх доставили до лікарні.

Перевірка показала, що водійка була тверезою. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 серпня на Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. На місці загинув водій, постраждали двоє юнаків.