На Вінниччині чоловік тікав від ТЦК та вдарив військового ножем

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На Вінниччині чоловік намагався втекти від військових ТЦК. Це сталось, коли у нього перевіряли документи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 4 квітня у Вінниці. Військові ТЦК зупинили чоловіка, який їхав на велосипеді, для перевірки документів. Проте чоловік почав нецензурно висловлюватися та намагався втекти. Після того, як військові все ж зупинили його, він із ножем напав на двох військових.

Один із військових отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки, інший — непроникаюче ножове поранення грудної клітки та колоту рану плечового суглоба.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що спочатку хотів налякати військових, але усвідомлював, що він завдає удари.

Суд призначив покарання три роки позбавлення волі, що є мінімальним строком.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині стався інцидент з ТЦК. Омбудсману з прав людини повідомили, що 61-річного чоловіка прикували до авто наручниками.