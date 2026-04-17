Виклик 102 заради поїздки: у Полтаві чоловік вигадав спробу самогубства

Зазначається, що 16 квітня на лінію 102 надійшов виклик від чоловіка, який заявив про намір завдати собі шкоди. На місце одразу прибули екіпаж поліції та бригада швидкої допомоги.

Однак на місці інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Інформація про спробу самогубства не підтвердилася.

Під час спілкування громадянин зізнався, що вигадав повідомлення про кризову ситуацію, аби поліцейські підвезли його до іншого району міста.

За цим фактом на нього складено адміністративну, що передбачає штраф.

Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до викликів екстрених служб, адже в цей час допомога може бути необхідна тим, хто дійсно перебуває у небезпеці.

