17 апреля 2026, 14:21

Вызов 102 ради поездки: в Полтаве мужчина придумал попытку самоубийства

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Полтава местный житель совершил заведомо ложный вызов экстренных служб, сообщив о якобы намерении совершить самоубийство

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что 16 апреля на линию 102 поступил вызов от мужчины, заявившего о намерении нанести себе вред. На место сразу прибыли экипаж полиции и бригада скорой помощи.

Однако на месте инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Информация о попытке самоубийства не подтвердилась.

Во время общения гражданин признался, что придумал сообщение о кризисной ситуации, чтобы полицейские подвезли его в другой район города.

По этому факту на него составлено административное постановление,что предусматривает штраф.

Правоохранители призывают граждан ответственно относиться к вызовам экстренных служб, ведь в это время помощь может быть необходима тем, кто действительно находится в опасности.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина ради жалобы на соседа заявил об изнасиловании. Правоохранители вынесли постановление на правонарушителя по ст. 183 КУоАП – заведомо ложный вызов специальных служб.

