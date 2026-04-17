Вызов 102 ради поездки: в Полтаве мужчина придумал попытку самоубийства
В Полтава местный житель совершил заведомо ложный вызов экстренных служб, сообщив о якобы намерении совершить самоубийство
Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
Отмечается, что 16 апреля на линию 102 поступил вызов от мужчины, заявившего о намерении нанести себе вред. На место сразу прибыли экипаж полиции и бригада скорой помощи.
Однако на месте инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Информация о попытке самоубийства не подтвердилась.
Во время общения гражданин признался, что придумал сообщение о кризисной ситуации, чтобы полицейские подвезли его в другой район города.
По этому факту на него составлено административное постановление,что предусматривает штраф.
Правоохранители призывают граждан ответственно относиться к вызовам экстренных служб, ведь в это время помощь может быть необходима тем, кто действительно находится в опасности.
