11:34  15 квітня
На Львівщині під час пожежі в будинку загинуло подружжя
10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 12:33

Гранати та сотні набоїв: у Полтаві суд виніс вирок фермеру-ветерану

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Полтавський районний суд ухвалив вирок відомому в регіоні ветерану та керівнику фермерського господарства "Едем-2015" Володимиру Соломіну

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За незаконне зберігання боєприпасів він отримав умовне покарання.

Як встановили слідчі, у січні 2025 року правоохоронці виявили за місцем проживання чоловіка значний арсенал. Серед вилученого – понад 800 набоїв різних калібрів, ручні осколкові гранати кількох типів, димові шашки та запали. Також були знайдені навчальні автомати та кулемет РПК.

У суді Соломін повністю визнав провину. Він пояснив, що боєприпаси залишилися після служби в Збройних Силах у 2014-2016 та 2022-2024 роках і були випадково привезені додому після демобілізації разом із особистими речами. За його словами, наміру використовувати їх він не мав.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, наявність малолітньої дитини та статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Йому призначили 3 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Крім того, чоловік має сплатити понад 19 тисяч гривень за проведення експертиз. Усі вилучені боєприпаси та гранати суд постановив передати на потреби Збройних Сил України.

Довідка: Володимир Соломін відомий на Полтавщині як ветеран та аграрій.

Після участі у бойових діях він заснував фермерське господарство "Едем-2015", де разом із побратимами розвиває агробізнес.

Також займається наставництвом ветеранів і допомагає їм започаткувати власну справу.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці заблокували канал продажу зброї та боєприпасів із районів бойових дій. П'ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, викрадали зброю з арсеналів своїх підрозділів для продажу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
