Гранати та сотні набоїв: у Полтаві суд виніс вирок фермеру-ветерану

За незаконне зберігання боєприпасів він отримав умовне покарання.

Як встановили слідчі, у січні 2025 року правоохоронці виявили за місцем проживання чоловіка значний арсенал. Серед вилученого – понад 800 набоїв різних калібрів, ручні осколкові гранати кількох типів, димові шашки та запали. Також були знайдені навчальні автомати та кулемет РПК.

У суді Соломін повністю визнав провину. Він пояснив, що боєприпаси залишилися після служби в Збройних Силах у 2014-2016 та 2022-2024 роках і були випадково привезені додому після демобілізації разом із особистими речами. За його словами, наміру використовувати їх він не мав.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, наявність малолітньої дитини та статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Йому призначили 3 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Крім того, чоловік має сплатити понад 19 тисяч гривень за проведення експертиз. Усі вилучені боєприпаси та гранати суд постановив передати на потреби Збройних Сил України.

Довідка: Володимир Соломін відомий на Полтавщині як ветеран та аграрій.

Після участі у бойових діях він заснував фермерське господарство "Едем-2015", де разом із побратимами розвиває агробізнес.

Також займається наставництвом ветеранів і допомагає їм започаткувати власну справу.

