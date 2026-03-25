На Дніпропетровщині чоловік заради скарги на сусіда заявив про зґвалтування

Фото: Національна поліція

46-річний житель Кривого Рогу у п'яному стані викликав поліцію через зґвалтування. Проте коли правоохоронці приїхали, він заявив їм, що зґвалтування насправді не було: з'ясувалось, що він просто хотів поскаржитися на свого сусіда, з яким постійно свариться.

Правоохоронці винесли постанову на правопорушника за ст. 183 КУпАП — завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

