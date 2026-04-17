Кліщі атакують Полтаву: 80% постраждалих – діти, у місті готують обробку парків

У Полтаві з міського бюджету планують спрямувати 1 млн грн на протикліщову обробку близько 50 гектарів парків і скверів

За даними медиків, ситуація з укусами кліщів у Полтавській громаді суттєво загострилася. Лише за перші два тижні квітня до медиків звернулися 25 людей, більшість із них – діти. Це перевищує показники за весь перший квартал року.

Фахівці Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначають, що лабораторні дослідження кліщів, зібраних у межах міста, підтверджують ризики інфікування хворобою Лайма.

Серед найбільш небезпечних локацій визначено парк "Перемога" та Полтавський міський дендропарк, а також прибережні зони, які потребують обробки.

Депутатка міськради Вікторія Лоза наголосила на відсутності системних заходів дезінсекції та попередила про ризики для здоровя мешканців, особливо дітей, які найчастіше страждають від укусів.

Керівник міського департаменту охорони здоров’я Сергій Котов повідомив, що кількість звернень через укуси кліщів зростає вже другий рік поспіль. Він також наголосив, що хвороба Лайма може мати тяжкі наслідки, зокрема призводити до інвалідності.

За попередніми розрахунками, вартість обробки одного гектара становить близько 20 тис. грн. Загалом на заходи з дезінсекції планують спрямувати 1 млн грн.

Депутати підтримали внесення змін до міської програми благоустрою та включення заходів з боротьби з кліщами до роботи комунального підприємства "Декоративні культури". Впродовж тижня підприємство має визначити першочергові локації та оголосити тендер на виконання робіт.