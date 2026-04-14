На Полтавщині знайшли мертвим підлітка

Фото: Національна поліція

У Полтавській області знайшли тіло підлітка. Це сталось в одній з квартир

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про смерть 16-річного хлопця. Це сталось в одній із квартир міста по вулиці Перемоги. Медики проводили реанімаційні заходи, однак, на жаль, врятувати підлітка не вдалось.

"Під час первинного огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі слідчі поліції з’ясовують усі обставини та причини смерті неповнолітнього", - повідомили в поліції.

