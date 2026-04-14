Фіктивна інвалідність за гроші: у Полтаві викрили лікарів і посередника

У Полтаві правоохоронці розслідують схему хабарництва, пов'язану з незаконним оформленням групи інвалідності для чоловіків призовного віку

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина".

Підозри вже оголошені трьом фігурантам, серед яких двоє лікарів-ортопедів та посередник.

Йдеться про ортопеда Полтавської обласної лікарні, лікаря із Зіньківської міської центральної лікарні та уродженця Карлівки. За даними слідства, до схеми також може бути причетний лікар-невролог обласної лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за статтями щодо зловживання впливом, співучасті та одержання неправомірної вигоди.

За рішенням суду, двом лікарям і посереднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 146 тисяч гривень.

Слідство встановило, що схема діяла щонайменше з вересня минулого року. Посередник запропонував чоловіку призовного віку за 10 тисяч доларів оформити фіктивну інвалідність. Для цього залучили лікарів, які мали забезпечити підготовку підроблених медичних документів.

Наприкінці лютого фальшиві довідки подали на розгляд комісії, а вже у березні, після передачі грошей, "пацієнту" встановили другу групу інвалідності до 2027 року.

Під час обшуків у фігурантів вилучили медичні документи, готівку – 17 тисяч доларів і 1,7 тисячі євро, а також автомобіль Toyota Camry.

Наразі всіх учасників схеми затримано, триває досудове розслідування.

