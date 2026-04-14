14 квітня 2026, 13:27

Фіктивна інвалідність за гроші: у Полтаві викрили лікарів і посередника

Ілюстративне фото: Прокуратура України
У Полтаві правоохоронці розслідують схему хабарництва, пов'язану з незаконним оформленням групи інвалідності для чоловіків призовного віку

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Підозри вже оголошені трьом фігурантам, серед яких двоє лікарів-ортопедів та посередник.

Йдеться про ортопеда Полтавської обласної лікарні, лікаря із Зіньківської міської центральної лікарні та уродженця Карлівки. За даними слідства, до схеми також може бути причетний лікар-невролог обласної лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за статтями щодо зловживання впливом, співучасті та одержання неправомірної вигоди.

За рішенням суду, двом лікарям і посереднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 146 тисяч гривень.

Слідство встановило, що схема діяла щонайменше з вересня минулого року. Посередник запропонував чоловіку призовного віку за 10 тисяч доларів оформити фіктивну інвалідність. Для цього залучили лікарів, які мали забезпечити підготовку підроблених медичних документів.

Наприкінці лютого фальшиві довідки подали на розгляд комісії, а вже у березні, після передачі грошей, "пацієнту" встановили другу групу інвалідності до 2027 року.

Під час обшуків у фігурантів вилучили медичні документи, готівку – 17 тисяч доларів і 1,7 тисячі євро, а також автомобіль Toyota Camry.

Наразі всіх учасників схеми затримано, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині викрили директора одного з медичних закладів. Він організував схему фіктивного лікування пацієнтів із метою отримання неправомірної вигоди для установи. Відомо про щонайменше 27 фіктивних пацієнтів на суму понад 4 мільйона 654 тисячі гривень.

підозра Полтава лікарі мобілізація інвалідність фіктивні документи
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
