До напівсмерті побили підприємця в Полтаві: нападники отримали 18 і 15 років

Полтавський апеляційний суд завершив розгляд резонансної справи про напад на 25-річного підприємця, який стався у 2019 році

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Після багаторічного судового розгляду апеляційні скарги сторін були частково задоволені лише в частині уточнення конфіскації майна, тоді як основні строки ув'язнення залишилися без змін.

2 квітня колегія суддів поставила крапку в розгляді апеляцій на вирок Шевченківського районного суду м. Полтави у справі про події березня 2019 року. Тоді на вулиці Ветеринарній двоє чоловіків – Микола Кицько та Дмитро Дмитрієв – жорстоко побили підприємця та заволоділи його майном.

Апеляцію подали одразу три сторони. Захист засудженого Миколи Кицька наполягав на перекваліфікації дій із замаху на вбивство на "крадіжку" та "бійку", а також вимагав скасування вироку.

Потерпілі, у свою чергу, просили посилити покарання до довічного позбавлення волі, вважаючи 18 років ув'язнення недостатнім з огляду на тяжкість наслідків.

Прокурор просив уточнити вирок у частині конфіскації майна, щоб вона охоплювала весь обсяг призначеного покарання.

Микола Кицько в суді заявив, що події нібито були випадковою сутичкою, а метою було викрадення майна з гаражів, а не напад на людину. Він також стверджував, що потерпілий міг отримати частину травм за інших обставин.

Втім, суд відхилив ці доводи, зазначивши, що хронологія подій – від прибуття нападників до виклику швидкої допомоги – виключає участь сторонніх осіб.

Окремо суд звернув увагу на фізичну перевагу одного з обвинувачених, який є інструктором зі східних єдиноборств, що суперечило версії про "рівну бійку".

Доказами вини також стали сліди крові потерпілого на одязі нападників та в автомобілі, які суд визнав прямими доказами причетності до злочину.

Полтавський апеляційний суд частково задовольнив лише скаргу прокурора, уточнивши формулювання щодо конфіскації майна. В іншій частині вирок залишено без змін:

Микола Кицько – 18 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

– 18 років позбавлення волі з конфіскацією майна; Дмитро Дмитрієв – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

– 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна; Микита Угліков – 1 рік умовного покарання як особа, що співпрацювала зі слідством.

Потерпілий, який зазнав тяжких травм, має право на відшкодування збитків у розмірі майже 2 млн грн.

Окремо у матеріалах справи йдеться про невстановлену особу, яка могла надати нападникам інформацію про потерпілого та його майно. Роль так званих "навідників" у злочині залишається предметом окремого розслідування.

