Клещи атакуют Полтаву: 80% пострадавших – дети, в городе готовят обработку парков

В Полтаве из городского бюджета планируют направить 1 млн грн на противоклещевую обработку около 50 гектаров парков и скверов

По данным медиков, ситуация с укусами клещей в Полтавской общине существенно обострилась. Только за первые две недели апреля к медикам обратились 25 человек, большинство из них – дети. Это превышает показатели всего первого квартала года.

Специалисты Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней отмечают, что лабораторные исследования клещей, собранных в черте города, подтверждают риски инфицирования болезнью Лайма.

Среди наиболее опасных локаций определены парк "Победа" и Полтавский городской дендропарк, а также прибрежные зоны, нуждающиеся в обработке.

Депутат горсовета Виктория Лоза отметила отсутствие системных мер дезинсекции и предупредила о рисках для здоровья жителей, особенно детей, которые чаще всего страдают от укусов.

Руководитель городского департамента здравоохранения Сергей Котов сообщил, что количество обращений из-за укусов клещей растет уже второй год. Он также подчеркнул, что болезнь Лайма может иметь тяжелые последствия, в частности, приводить к инвалидности.

По предварительным расчетам стоимость обработки одного гектара составляет около 20 тыс. грн. В общей сложности на мероприятия по дезинсекции планируют направить 1 млн грн.

Депутаты поддержали внесение изменений в городскую программу благоустройства и включение мер по борьбе с клещами в работу коммунального предприятия "Декоративные культуры". В течение недели предприятие должно определить первоочередные локации и объявить тендер на выполнение работ.