Правоохоронці заблокували канал продажу зброї та боєприпасів із районів бойових дій. П’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, викрадали зброю з арсеналів своїх підрозділів для продажу

Держбюро розслідувань.

Фігуранти фактично створили "онлайн-магазин", через який збували "товар". Зброю, зокрема гранатомети, надсилали поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто на евакуаційному автомобілі, призначеному для перевезення поранених.

За даними слідства, такий бізнес приносив фігурантам понад 1,5 млн грн на місяць.

Працівники ДБР 11 березня затримали військових в Одесі під час передачі партії зброї вартістю 17 тисяч доларів. Серед вилученого: кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.

Усім п’ятьом оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їх взяли під варту з можливістю застави від 200 тис. до 2 млн грн. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного продажу зброї та боєприпасів.

Зазначається, що вилучену зброю планують передати на потреби Сил оборони.

