15 апреля 2026, 12:33

Гранаты и сотни патронов: в Полтаве суд вынес приговор фермеру-ветерану

Фото: из открытых источников
Полтавский районный суд вынес приговор известному в регионе ветерану и руководителю фермерского хозяйства "Эдем-2015" Владимиру Соломину

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

За незаконное хранение боеприпасов он получил условное наказание.

Как установили следователи, в январе 2025 года правоохранители обнаружили по месту жительства мужчину значительный арсенал. Среди изъятого – более 800 патронов разных калибров, ручные осколочные гранаты нескольких типов, дымовые шашки и запалы. Также были найдены обучающие автоматы и пулемет РПК.

В суде Соломин полностью признал вину. Он пояснил, что боеприпасы остались после службы в Вооруженных Силах в 2014-2016 и 2022-2024 годах и были случайно доставлены домой после демобилизации вместе с личными вещами. По его словам, намерения использовать их у него не было.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, отсутствие предварительных судимостей, наличие малолетнего ребенка и статус личности с инвалидностью в результате войны. Ему назначили 3 года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, мужчина должен оплатить более 19 тысяч гривен за проведение экспертиз. Все изъятые боеприпасы и гранаты суд постановил передать на нужды Вооруженных сил Украины.

Справка: Владимир Соломин известен в Полтавской области как ветеран и аграрий.

После участия в боевых действиях он основал фермерское хозяйство "Эдем-2015", где вместе с собратьями развивает агробизнес.

Также занимается наставничеством ветеранов и помогает им завести собственное дело.

Напомним, в Одессе правоохранители заблокировали канал продаж оружия и боеприпасов из районов боевых действий. Пятеро военнослужащих, служивших в Харьковском и Донецком направлениях, похищали оружие из арсеналов своих подразделений для продажи.

Полтава ветеран оружие Боеприпасы фермер гранаты суд условный срок
