13 квітня 2026, 11:40

У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував сину гранатою через галас у квартирі

13 квітня 2026, 11:40
Фото: поліція
Поліція передала до суду справу жителя Деснянського району, який у січні погрожував підірвати гранату у власній квартирі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія відбулася наприкінці січня у квартирі будинку на вулиці Градинській. Між батьком та 22-річним сином відбувся конфлікт через те, що друзі молодика, які прийшли до них в гості, гучно себе поводили. Під час словесної перепалки 49-річний чоловік зайшов до кімнати сина із гранатою та пригрозив її підірвати.

Правоохоронці затримали чоловіка. У нього вилучили корпус та запал до гранати Ф-1.

Зазначається, що фігурант є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ).

Чоловіка обвинувачують за двома статтями: незаконне поводження з боєприпасами та самовільне залишення служби (ч. 1 ст. 263 та ч. 5 ст. 407 КК України).

Наразі обвинувальний акт скерований до суду. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Болградському районі Одеської області чоловік кинув гранату у двір односельців. Внаслідок вибуху пошкоджений паркан, травмований собака.

Київ події підрив Граната погроза суд в'язниця
