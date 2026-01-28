16:19  28 січня
28 січня 2026, 15:18

У Кременчуці пенсіонерку підозрюють в організації підпільного борделю

28 січня 2026, 15:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Автозаводському районному суді міста Кременчук Полтавської області обрали запобіжний захід для пенсіонерки, яку підозрюють в організації місця, де надавалися сексуальні послуги за фінансову винагороду

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка розпочала протиправну діяльність у травні 2025 року. Вона умисно та з корисливих мотивів підшукала житлове приміщення, яке облаштувала для надання сексуальних послуг жінками незнайомим чоловікам за гроші.

Слідчі встановили, що вартість сексуальних послуг становила 200 гривень за 60 хвилин.

Підозрювана, користуючись складним матеріальним становищем жінок, пропонувала їм займатися діяльністю сексуального характеру. Вона особисто приймала замовлення телефоном, інформувала клієнтів про послуги, узгоджувала час зустрічей та спрямовувала чоловіків до відповідних приміщень.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька випадків втягнення жінок у надання сексуальних послуг з використанням їх матеріальної скрути. До кримінального провадження долучено телефони та інші речові докази.

Суд, врахувавши обґрунтованість підозри, тяжкість інкримінованих злочинів і ризик переховування, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 лютого 2026 року.

Жінка зобов'язана:

  • перебувати за місцем проживання,
  • повідомляти слідчого про зміну адреси,
  • з’являтися за першою вимогою правоохоронних органів,
  • не залишати межі міста без дозволу слідчого або суду.

Поліція має право контролювати дотримання арешту, зокрема із застосуванням електронних засобів спостереження.

Нагадаємо, у Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових. Спочатку йому призначили чотири роки позбавлення волі, проте в результаті звільнили від покарання та присудили річний іспитовий термін на рік. Суд також зобов'язав перерахувати понад 900 тисяч гривень застави обвинуваченого на підтримку Національної гвардії України.

