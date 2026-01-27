На Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку до бронювання

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік перебував на військовому обліку. Згодом він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 18 червня минулого року він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку. Проте у визначений час чоловік не з’явився до пункту збору та відмовився від проходження військової служби.

На суді чоловік визнав свою провину. Він зізнався, що не прийшов, бо злякався. При цьому вже пізніше, в листопаді минулого року, він отримав бронювання.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Разом з тим, з урахуванням щирого каяття, визнання вини, позитивної характеристики та сімейних обставин, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.