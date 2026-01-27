18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 19:15

На Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку до бронювання

27 січня 2026, 19:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Чутівський районний суд Полтавської області 21 січня 2026 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо ухилення від мобілізації. Стало відомо, яке покарання отримав чоловік

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік перебував на військовому обліку. Згодом він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 18 червня минулого року він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку. Проте у визначений час чоловік не з’явився до пункту збору та відмовився від проходження військової служби.

На суді чоловік визнав свою провину. Він зізнався, що не прийшов, бо злякався. При цьому вже пізніше, в листопаді минулого року, він отримав бронювання.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Разом з тим, з урахуванням щирого каяття, визнання вини, позитивної характеристики та сімейних обставин, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації Полтавська область
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині
27 січня 2026, 20:06
На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
27 січня 2026, 19:55
У Києві затримали білоруську шпигунку, яка збирала дані про українських військових
27 січня 2026, 19:47
У Кривому Розі бізнесмени "нагріли руку" на відновленні гуртожитку після обстрілу: "зникло" кілька мільйонів
27 січня 2026, 19:45
Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 28 січня
27 січня 2026, 19:43
На Харківщині ворожий дрон атакував потяг Чоп-Барвінкове: двоє постраждалих у лікарні
27 січня 2026, 19:29
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »