В Кременчуге пенсионерку подозревают в организации подпольного борделя

В Автозаводском районном суде города Кременчуг Полтавской области избрали меру пресечения для пенсионерки, подозреваемой в организации места, где предоставлялись сексуальные услуги за финансовое вознаграждение

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

По данным следствия, женщина начала противоправную деятельность в мае 2025 года. Она умышленно и по корыстным поводам подыскала жилое помещение, которое обустроила для предоставления сексуальных услуг женщинами незнакомым мужчинам за деньги.

Следователи установили, что стоимость сексуальных услуг составила 200 гривен за 60 минут.

Подозреваемая, пользуясь сложным материальным положением женщин, предлагала им заниматься деятельностью сексуального характера. Она лично принимала заказы по телефону, информировала клиентов об услугах, согласовывала время встреч и направляла мужчин в соответствующие помещения.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько случаев вовлечения женщин в предоставление сексуальных услуг с использованием их материальных затруднений. К уголовному производству подключены телефоны и другие вещественные доказательства.

Суд, учитывая обоснованность подозрения, тяжесть инкриминированных преступлений и риск скрытия, избрал подозреваемую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 февраля 2026 года.

Женщина обязана:

находиться по месту жительства,

сообщать следователю об изменении адреса,

появляться по первому требованию правоохранительных органов,

не покидать пределы города без разрешения следователя или суда.

Полиция имеет право контролировать соблюдение ареста, включая применение электронных средств наблюдения.

