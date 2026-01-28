17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 15:18

В Кременчуге пенсионерку подозревают в организации подпольного борделя

28 января 2026, 15:18
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Автозаводском районном суде города Кременчуг Полтавской области избрали меру пресечения для пенсионерки, подозреваемой в организации места, где предоставлялись сексуальные услуги за финансовое вознаграждение

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

По данным следствия, женщина начала противоправную деятельность в мае 2025 года. Она умышленно и по корыстным поводам подыскала жилое помещение, которое обустроила для предоставления сексуальных услуг женщинами незнакомым мужчинам за деньги.

Следователи установили, что стоимость сексуальных услуг составила 200 гривен за 60 минут.

Подозреваемая, пользуясь сложным материальным положением женщин, предлагала им заниматься деятельностью сексуального характера. Она лично принимала заказы по телефону, информировала клиентов об услугах, согласовывала время встреч и направляла мужчин в соответствующие помещения.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько случаев вовлечения женщин в предоставление сексуальных услуг с использованием их материальных затруднений. К уголовному производству подключены телефоны и другие вещественные доказательства.

Суд, учитывая обоснованность подозрения, тяжесть инкриминированных преступлений и риск скрытия, избрал подозреваемую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 февраля 2026 года.

Женщина обязана:

  • находиться по месту жительства,
  • сообщать следователю об изменении адреса,
  • появляться по первому требованию правоохранительных органов,
  • не покидать пределы города без разрешения следователя или суда.

Полиция имеет право контролировать соблюдение ареста, включая применение электронных средств наблюдения.

Напомним, во Львове сутенеру смягчили приговор из-за доната для военных. Сначала ему назначили четыре года лишения свободы, однако в результате освободили от наказания и присудили годовой испытательный срок в год. Суд также обязал перечислить более 900 тысяч гривен залога обвиняемого в поддержку Национальной гвардии Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Полтавская область Кременчуг мера пресечения бордели пенсионерка сексуальная эксплуатация
В Полтавской области раскрыта афера с квадрокоптерами для ВСУ на 2,6 млн грн
27 января 2026, 19:22
На Полтавщине судили за уклонение от мобилизации мужчины, получившего повестку к бронированию
27 января 2026, 19:15
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai
28 января 2026, 17:55
Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе
28 января 2026, 17:35
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
28 января 2026, 17:31
В Виннице два человека погибли после отравления в пансионате: администратору сообщили о подозрении
28 января 2026, 17:29
Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем военным
28 января 2026, 17:12
Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение
28 января 2026, 17:08
В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого
28 января 2026, 17:00
До 3 лет тюрьмы: киевлянку будут судить за "дом-призрак" у озера в Дарницком районе
28 января 2026, 16:57
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
В Полтавской области из-за газа погибла семья
28 января 2026, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »