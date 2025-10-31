09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
У Борисполі чоловік напав із сокирою на відвідувача кафе
31 жовтня 2025, 09:25

У Дніпрі підлітки знімають двері з мобільних укриттів

31 жовтня 2025, 09:25
Фото: "Відомо"
У Дніпрі серед підлітків поширюється небезпечна "розвага": вони знімають двері з мобільних укриттів, фільмують це на телефони та викладають ролики у свій Telegram-канал

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ХДніпро, передає RegioNews.

Мобільні укриття встановлювали, щоб люди могли сховатися під час повітряних тривог. Без дверей вони втрачають будь-який сенс: не захищають від уламків, вибухової хвилі чи холоду.

Тим часом у дворах і біля зупинок з'являються все нові сліди "контенту" – покручені петлі, розбиті замки, відсутні двері.

Люди, які щодня проходять повз, зупиняються, зітхають, фотографують і надсилають у чати коротке повідомлення: "Знову зняли".

Нагадаємо, в ніч на 31 жовтня російські війська вдарили по Дніпру. Також під атакою ворога також були Нікопольський та Синельниківський райони. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

