У Дніпрі підлітки знімають двері з мобільних укриттів

У Дніпрі серед підлітків поширюється небезпечна "розвага": вони знімають двері з мобільних укриттів, фільмують це на телефони та викладають ролики у свій Telegram-канал

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ХДніпро, передає RegioNews.

Мобільні укриття встановлювали, щоб люди могли сховатися під час повітряних тривог. Без дверей вони втрачають будь-який сенс: не захищають від уламків, вибухової хвилі чи холоду.

Тим часом у дворах і біля зупинок з'являються все нові сліди "контенту" – покручені петлі, розбиті замки, відсутні двері.

Люди, які щодня проходять повз, зупиняються, зітхають, фотографують і надсилають у чати коротке повідомлення: "Знову зняли".

Нагадаємо, в ніч на 31 жовтня російські війська вдарили по Дніпру. Також під атакою ворога також були Нікопольський та Синельниківський райони. На щастя, загиблих і постраждалих немає.