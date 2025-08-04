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До пізнього вечора та вранці окупанти атакували Нікопольщину FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали район із артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак , передає RegioNews .

Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Внаслідок ворожих атак поранені троє людей, всіх госпіталізували. Чотиримісячна дівчинка – "важка", жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості.

За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.

Очільник ОВА зазначив, що оборонці неба знищили над областю два безпілотники.

Нагадаємо, у Степногірській громаді на Запоріжжі загинули три людини. Російські окупанти атакували громаду упродовж 3 серпня.