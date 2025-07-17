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17 липня 2025, 21:37

Розкаялась і купила нове авто: в Києві жінку засудили за підпал авто військового

17 липня 2025, 21:37
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Ілюстративне фото
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У столиці жінку судили за підпал автомобіля військовослужбовця. При цьому вона розкаялась і заявила, що разом із батьком купита таку саму машину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні 2024 року жінка знайшла "підробіток" у Telegram. Їй запропонували палити машини військових.

Згодом жінка на замовлення підпалила два авто. На суді вона розповіла, що не змогла зробити відео з горінням авто, бо злякалась, тому що туди швидко почали сходитися люди.

Також жінка заявила, що вона діяла з корисливих мотивів, проте згодом зробила правильні висновки. За її словами, разом із батьком вони купили військовому таке саме авто. Жінка зазначила, що щиро розкаялась.

Суд дійшов висновку про неможливість її виправлення без ізоляції від суспільства і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в місті Самар викрили двох чоловіків, які підпалили автомобіль військового. Вони отримали за це 1 000 доларів, і зняли злочин на відео.

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