Фото: прокуратура

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові будуть судити чоловіка, який підпалив авто військового. 34-річний чоловік у квітні цього року підпалив автомобіль Honda Ridgeline у дворі будинку на вулиці Козакевича. Ця машина була на балансі однієї з військових частин, і нею користувались військові.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів вщент. За даними правоохоронців, диверсант працював за вказівками "куратора". Таку "роботу" він знайшов у Telegram, де йому запропонували грошову винагороду за підпали. Тепер чоловіку загрожує ув'язнення до 10 років.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі судили чоловіка, який на замовлення росіян підпалював автомобілі військових та об'єкти на залізниці. Восени минулого року він виготовив легкозаймисту суміш та підпалив дві релейні шафи на залізниці, що відповідають за безпечний рух поїздів, а також автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ. Всі злочини він знімав на відео для "звітів" росіянам.