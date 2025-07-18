13:31  18 липня
На Одещині зник 9-річний хлопчик
07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 21:55

Автівка згоріла вщент: у Харкові затримали чоловіка, який підпалив машину військового

18 липня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харкові затримали диверсанта. Він на замовлення росіян робив підпали

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові будуть судити чоловіка, який підпалив авто військового. 34-річний чоловік у квітні цього року підпалив автомобіль Honda Ridgeline у дворі будинку на вулиці Козакевича. Ця машина була на балансі однієї з військових частин, і нею користувались військові.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів вщент. За даними правоохоронців, диверсант працював за вказівками "куратора". Таку "роботу" він знайшов у Telegram, де йому запропонували грошову винагороду за підпали. Тепер чоловіку загрожує ув'язнення до 10 років.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі судили чоловіка, який на замовлення росіян підпалював автомобілі військових та об'єкти на залізниці. Восени минулого року він виготовив легкозаймисту суміш та підпалив дві релейні шафи на залізниці, що відповідають за безпечний рух поїздів, а також автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ. Всі злочини він знімав на відео для "звітів" росіянам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
диверсант підпал Харків
У Харкові підліток підірвав вибухівку біля відділку поліції
17 липня 2025, 23:15
Розкаялась і купила нове авто: в Києві жінку засудили за підпал авто військового
17 липня 2025, 21:37
У Самарі судитимуть чоловіків, які підпалили авто військового Mitsubishi L200 за 1 тис дол
15 липня 2025, 15:04
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
У Запоріжжі пролунали вибухи: в області тривога
18 липня 2025, 22:30
На Закарпатті затримали чоловіка, який підпалив церкву
18 липня 2025, 22:15
Трамп вважає, що Україна повинна переходити до наступу - ЗМІ
18 липня 2025, 21:45
Смертельна ДТП у Запоріжжі: водій влетів під причіп вантажівки
18 липня 2025, 21:35
Трагедія на Полтавщині: через потяг загинула 2-річна дитина
18 липня 2025, 21:20
У Дніпрі вибух: місто під ударом балістики
18 липня 2025, 19:57
На окупованій території Запорізької області росіяни нав'язують дітям правила армії
18 липня 2025, 19:50
Зрадник у рясі: на Донеччині судитимуть священника, який передавав фсб позиції українських військових
18 липня 2025, 19:45
У Харкові чоловік організував прибутковий бізнес на ухилянтах
18 липня 2025, 19:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »