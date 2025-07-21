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21 липня 2025, 16:25

Підірвав авто з військовим та підпалював залізницю: у Харкові судили зрадника, який отримував гроші від росіян

21 липня 2025, 16:25
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Ілюстративне фото
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У Харкові отримав термін зрадник, який виконував завдання російської розвідки. Він сам свою провину визнав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Харкові визнали чоловіка винним у теракті та держаній зраді. Відомо, що його завербував знайомий, який виявився розвідником Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

У період з листопада 2023-го по березень 2024 року обвинувачений за вказівками куратора розклеював по місту листівки із російським прапором. Також він робив фотографії з прапором РФ на фоні публічних місць Харкова.

У квітні минулого року чоловік підпалив релейну шафу неподалік залізничної платформи "Карачівка" у селищі Покотилівка Харківської області. Для придбання потрібних засобів "замовники" переслали йому 4 тисяч гривень.

Ще одним завданням стало влаштувати аварію поїзда між селами Мерефа і Тимченки Харківської області, поклавши на колію "металевий трамплін". У червні того ж року він та його "партнер по злочину" заклали саморобний вибуховий пристрій під переднє пасажирське сидіння автомобіля військовослужбовця Збройних сил України. Внаслідок вибуху автомобіль Hyundai Tucson було повністю знищено, а військовий отримав травми середньої тяжкості.

Уже восени 2024 року чоловік знайшов ще один автомобіль ЗСУ, який став його ціллю. Він фотографував це авто своїм кураторам, і саме в цей день його затримали правоохоронці.

На суді чоловік визнав свою провину. Він також підтвердив, що отримував від росіян гроші. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше судили місцевого жителя Донецької області. Він передавав росіянам дані про розміщення ЗСУ на Слов'янському напрямку.

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