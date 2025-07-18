фото: Телеграм/ХДніпро

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У селі Широке Дніпропетровської області завершили пошукову операцію, пов’язану з трагедією, що сталася напередодні. Рано вранці рятувальники виявили тіло 13-річного хлопця, який напередодні зник на місцевій водоймі. Його знайшли за кількасот метрів від місця, де він зник під водою.

Трагедія трапилася в середу, у день народження дитини. За попередніми даними, підліток вирішив залізти в трубу, що проходила під переправою через водойму. Ймовірно, хлопець не зміг вибратися назад і потонув. Родичі помітили зникнення та одразу звернулися по допомогу.

На місці працювали рятувальники, правоохоронці та місцеві волонтери. Операція з пошуку тривала всю ніч, і лише під ранок вдалося знайти тіло загиблого. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Відомо, що сім’я хлопця - місцеві мешканці. Громада та місцеві жителі висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині водолази досі шукають 13-річного хлопчика, який зник у річці в день народження.