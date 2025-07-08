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08 липня 2025, 17:43

На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери

08 липня 2025, 17:43
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, який допустив багаторічне незаконне використання земель Міноборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними відомства, посадовець укладав договори оренди з аграріями на законне використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Водночас фермери самовільно захопили ще понад 100 гектарів території, зокрема частину танкового полігону, та засівали їх без укладання договорів і сплати орендної плати.

"Керівник відділу не реагував на виявлені порушення, не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання стратегічної території та не інформував про це командування", - йдеться у повідомленні.

Через його бездіяльність державі завдано понад 8 млн грн збитків.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині фермери незаконно засіювали танковий полігон.

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