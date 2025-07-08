На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними відомства, посадовець укладав договори оренди з аграріями на законне використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Водночас фермери самовільно захопили ще понад 100 гектарів території, зокрема частину танкового полігону, та засівали їх без укладання договорів і сплати орендної плати.

"Керівник відділу не реагував на виявлені порушення, не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання стратегічної території та не інформував про це командування", - йдеться у повідомленні.

Через його бездіяльність державі завдано понад 8 млн грн збитків.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині фермери незаконно засіювали танковий полігон.