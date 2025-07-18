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18 июля 2025, 17:24

В Полтавской области бюджет одной из громад недополучил более 2,3 млн грн: арендатор не платил полную сумму за землю

18 июля 2025, 17:24
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Местная громада потеряла миллионы из-за неурегулированной арендной платы, которую годами не пересматривали несмотря на новую оценку земли

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Бюджет Козельщинского поселкового совета на Полтавщине недополучил свыше 2,3 миллиона гривен из-за длительной неуплаты полной суммы арендной платы за землю.

Как сообщили в Глобинской окружной прокуратуре, в 2020 году была утверждена новая техническая документация по нормативной денежной оценке указанных участков. Однако, несмотря на обновление стоимости земли, размер арендной платы остался на прежнем уровне. Поэтому бюджет громады ежегодно недополучал значительные средства.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Полтавской области с тремя исками, чтобы взыскать с арендатора более 2,3 млн грн задолженности. Суд уже открыл производство по делу. В прокуратуре напоминают: в случае утверждения новой оценки земли арендная плата должна быть пересмотрена автоматически.

В течение текущего года органы прокуратуры уже смогли вернуть в бюджет Козельщинской громады более 860 тысяч гривен по другим аналогичным делам.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине будут судить чиновника, из-за которого земли танкового полигона захватили фермеры.

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