Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі затримали чоловіка, який під виглядом газового працівника обманув двох літніх людей і заволодів їхніми грошима

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Зловмисник викрав у літніх людей майже 80 тисяч гривень, скориставшись їхньою довірою.

Перший інцидент стався 21 травня. Шахрай підійшов до 87-річного чоловіка неподалік його будинку та представився співробітником газової служби. Він повідомив, що в оселі нібито потрібен ремонт газового обладнання, і назвав вигадану суму за послуги. Під цим приводом зловмисник зайшов до будинку, знайшов місце зберігання грошей і дочекався, поки господар вийде з кімнати. Тоді він викрав 38 тисяч гривень із тумбочки.

Через тиждень той самий чоловік навідався до 76-річної жінки. Знову видався газовиком і пояснив, що необхідна заміна деталей. Він попросив оплату у розмірі 6 тисяч 800 гривень. Поки перебував у квартирі, зловмисник встиг викрасти ще 33 тисячі гривень із жіночої сумки.

Підозрюваним виявився 36-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини. Слідчі Дніпровського районного управління поліції №1 повідомили йому про підозру за частинами 2 статті 190 (шахрайство) та 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває подальше досудове розслідування.

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