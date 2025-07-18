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Суд арештував понад 35 мільйонів доларів, що належали колишньому народному депутату України, а також пов’язаним з ним компаніям

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалено 15 липня на підставі клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора. Грошові кошти та цінні папери були розміщені на рахунках у Люксембурзі, а тепер передані в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Йдеться про парламентаря, який обирався до Верховної Ради кількох скликань і певний період очолював Київську міську державну адміністрацію. За даними слідства, він продовжував комерційну діяльність за кордоном, маючи контроль над мережею офшорних компаній у Панамі, Кіпрі, Гонконзі та на Британських Віргінських островах. Ці компанії приносили значні прибутки, однак податки до бюджету України з цих доходів не сплачувалися.

Арешт активів здійснено у межах кримінального провадження, яке стосується ухилення від податків в особливо великому розмірі. Розслідування веде Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. До розслідування також залучені співробітники Служби безпеки України.

Наразі тривають подальші слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин і каналів руху коштів, а також на повернення державі завданих збитків.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті судитимуть підприємця, який не сплатив майже 4 млн грн податків.