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15 липня 2025, 10:57

"Зняти з розшуку" за $20 тисяч: у Києві викрили шахрая, що торгував зв'язками в ТЦК

15 липня 2025, 10:57
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фото: Національна поліція
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Поліція Києва затримала 35-річного мешканця Київщини, який обіцяв за 20 000 доларів допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник переконував "клієнта", що має зв'язки у територіальному центрі комплектування та може виключити його з бази розшуку системи "Оберіг".

Чоловік поширював інформацію через знайомих про нібито можливість виключення з баз даних ТЦК та СП.

У результаті слідчих дій його затримали одразу після передачі першої частини "винагороди" — 10 000 доларів.

Затриманому вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який продав футбольній команді "захист" від мобілізації.

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