"Зняти з розшуку" за $20 тисяч: у Києві викрили шахрая, що торгував зв'язками в ТЦК
Поліція Києва затримала 35-річного мешканця Київщини, який обіцяв за 20 000 доларів допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисник переконував "клієнта", що має зв'язки у територіальному центрі комплектування та може виключити його з бази розшуку системи "Оберіг".
Чоловік поширював інформацію через знайомих про нібито можливість виключення з баз даних ТЦК та СП.
У результаті слідчих дій його затримали одразу після передачі першої частини "винагороди" — 10 000 доларів.
Затриманому вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який продав футбольній команді "захист" від мобілізації.