Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них был 90-летний пенсионер

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 7 июля около 11 часов у перекрестка улиц Млечный Путь на Шевченко в Полтаве. Предварительно 90-летний водитель ВАЗ столкнулся с 37-летней женщиной за рулем RENAULT.

После ДТП мужчину обнаружили без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти. Состояние женщины уточняется.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области 49-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, оказавшись в водоеме. В результате ДТП мужчина погиб.