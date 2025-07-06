СМИ показали последствия удара по зданию ТЦК в Кременчуге
В результате удара по Кременчугскому РТЦК и СП здание получило серьезные повреждения. Также повреждены расположенные рядом жилые дома
Об этом сообщает Кременчугский ТелеграфЪ, передает RegioNews.
"В центральной части города перекрыта одна из дорог. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 6 июля российские войска атаковали дронами здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Вражеские БпЛА попали и в жилой дом неподалеку.
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