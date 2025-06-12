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12 червня 2025, 18:33

На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки: під підозрою 94-річний чоловік

12 червня 2025, 18:33
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці почали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям Лубенського райвідділу поліції 11 червня повідомили про те, що в одному з будинків знайшли літню жінку без ознак життя. Правоохоронці для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

При цьому з'ясувалось, що 88-річна жінка могла померти від насильницької смерті. Підозрюваним зараз вважають 94-річного чоловіка.

"Під час огляду місця події встановлено, що на тілі 88-річної жінки є сліди насильницької смерті. У ході проведення першочергових та слідчих дій поліцейські зʼясували, що до вчинення злочину, ймовірно, причетний місцевий чоловік 1931 року народження. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік повідомив поліції про смерть його хворої дружини. Проте правоохоронці з'ясували, що жінка померла після жорстокого побиття.

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