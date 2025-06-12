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Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранителям Лубенского райотдела полиции 11 июня сообщили, что в одном из домов обнаружили пожилую женщину без признаков жизни. Правоохранители для установления причины смерти тела женщины направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

При этом выяснилось, что 88-летняя женщина могла умереть от смерти. Подозреваемым сейчас считают 94-летнего мужчину.

"При осмотре места происшествия установлено, что на теле 88-летней женщины есть следы насильственной смерти. В ходе проведения первоочередных и следственных действий полицейские выяснили, что к совершению преступления, вероятно, причастен местный мужчина 1931 года рождения. Ему уже доложено о подозрении и решается вопрос об избрании судом меры пресечения", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Лубенского райотдела полиции Максим Романенко.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина сообщил полиции о смерти его больной жены. Однако правоохранители выяснили, что женщина скончалась после жестокого избиения.