На Сумщині автівка покотилася зі схилу на пляж і на смерть задавила відпочивальника

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд у Сумах визнав винним 38-річного жителя області у загибелі людини через халатне ставлення до експлуатації несправного автомобіля. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі та на рік позбавили права керування транспортом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Трагічна подія сталася ще влітку 2020 року поблизу однієї з річок у Сумському районі. Обвинувачений приїхав на відпочинок та залишив автомобіль на схилі біля пляжу. У транспортному засобі, як виявилося, не працювало стоянкове гальмо. Керманич не вжив жодних заходів для убезпечення авто від самовільного руху — не зафіксував машину колесами та не підклав опори.

"Відтак через деякий час автомобіль покотився на берег річки та наїхав на чоловіка, який лежав на пляжі. Від отриманих травм 68-річний потерпілий помер", — йдеться в повідомленні.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Йому призначили покарання — три роки позбавлення волі та рік без права керування транспортними засобами.