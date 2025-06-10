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На Полтавщині розслідують смерть 39-річного чоловіка. Відомо, що його жорстоко побила знайома

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У селі Веселий Поділ жінка повідомила правоохоронцям про смерть її 39-річного знайомого. Поліцейські з'ясували, що 7 червня під час "спільного дозвілля" між 30-річною власницею будинку та її 39-річним знайомим стався конфлікт. Сварка переросла в бійку. Тоді жінка завдала чоловікові тілесні ушкодження, від яких той помер.

Зараз правоохоронці продовжують розслідування. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, на Черкащині отримав підозру чоловік, який до смерті побив співмешканця своєї сестри. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.