Фото: Нацполиция

В Полтавской области расследуют смерть 39-летнего мужчины. Известно, что его жестоко избила знакомая

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В селе Веселый Подол женщина сообщила правоохранителям о смерти ее 39-летнего знакомого. Полицейские выяснили, что 7 июня во время "общего досуга" между 30-летней владелицей дома и его 39-летним знакомым произошел конфликт. Ссора переросла в драку. Тогда женщина нанесла мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в Черкасской области получил подозрение мужчина, который до смерти избил сожителя своей сестры. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.