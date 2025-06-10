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10 июня 2025, 23:45

На Полтавщине во время ссоры женщина избила мужчину до смерти

10 июня 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области расследуют смерть 39-летнего мужчины. Известно, что его жестоко избила знакомая

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В селе Веселый Подол женщина сообщила правоохранителям о смерти ее 39-летнего знакомого. Полицейские выяснили, что 7 июня во время "общего досуга" между 30-летней владелицей дома и его 39-летним знакомым произошел конфликт. Ссора переросла в драку. Тогда женщина нанесла мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в Черкасской области получил подозрение мужчина, который до смерти избил сожителя своей сестры. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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