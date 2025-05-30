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30 мая 2025, 19:55

В Полтавской области 13-летний мальчик получил удар током на железной дороге

30 мая 2025, 19:55
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Фото: YouTube
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В Полтавской области произошел инцидент на железнодорожной станции. Были госпитализированы школьники

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел днем 30 мая на железнодорожной станции "Малая Перещепина" в селе Пристанционное Новосанжарской общины Полтавского района. Полицейский вызвал диспетчер станции.

Предварительно мальчик поднялся на железнодорожный вагон и получил удар током. 13-летний подросток был госпитализирован. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Одесской области. Там несовершеннолетние играли на железной дороге. Один из них поднялся на крышу поезда и получил удар током. Правоохранители выясняют обстоятельства. Мальчика госпитализировали.

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