В Полтавской области 13-летний мальчик получил удар током на железной дороге
В Полтавской области произошел инцидент на железнодорожной станции. Были госпитализированы школьники
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел днем 30 мая на железнодорожной станции "Малая Перещепина" в селе Пристанционное Новосанжарской общины Полтавского района. Полицейский вызвал диспетчер станции.
Предварительно мальчик поднялся на железнодорожный вагон и получил удар током. 13-летний подросток был госпитализирован. Правоохранители устанавливают все происшествия.
Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Одесской области. Там несовершеннолетние играли на железной дороге. Один из них поднялся на крышу поезда и получил удар током. Правоохранители выясняют обстоятельства. Мальчика госпитализировали.