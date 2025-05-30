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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Легковушка Daewoo Lanos, под управлением 72-летнего водителя, столкнулась с авто Hyundai Tucson, за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате ДТП пассажиры Daewoo, 70-летняя женщина и 16-летняя девушка, получили травмы, от которых скончались на месте. В больницу доставили 37-летнюю пассажирку и водителя этой легковушки.

Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 28 мая в Ровенской области 37-летняя водитель авто Toyota Yaris Cross выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном Mercedes-Benz. Женщина погибла.