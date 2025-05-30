Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
ДТП произошло 29 мая около 18:40 возле села Калиновка Лубенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Легковушка Daewoo Lanos, под управлением 72-летнего водителя, столкнулась с авто Hyundai Tucson, за рулем которого находился 29-летний водитель.
В результате ДТП пассажиры Daewoo, 70-летняя женщина и 16-летняя девушка, получили травмы, от которых скончались на месте. В больницу доставили 37-летнюю пассажирку и водителя этой легковушки.
Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 28 мая в Ровенской области 37-летняя водитель авто Toyota Yaris Cross выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном Mercedes-Benz. Женщина погибла.
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