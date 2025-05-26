Фото: Нацполиция

В Полтавской области водитель не справился с управлением. В результате аварии мужчина погиб

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 26 мая около 17:50 в городе Горишние Плавные Кременчугского района. 53-летний мотоциклист во время движения на участке дороги, на котором проводятся дорожные работы, не справился с управлением и допустил падение с мотоцикла. Мотоцикл повредил едущее навстречу авто.

Водитель скончался на месте. Правоохранители решают вопрос о начале уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Ровенской области водитель автомобиля "Toyota Camry" сбил велосипедиста, переезжавшего трассу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался на месте.