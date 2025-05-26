13:58  26 мая
На Закарпатье полиция расследует самоубийство студента: подробности трагедии
14:47  26 мая
Во Львове врачи укоротили язык четырехлетней девочке
14:31  26 мая
В лесу на Прикарпатье нашли тело 33-летнего жителя Днепра
UA | RU
UA | RU
26 мая 2025, 23:45

ДТП в Полтавской области: водитель погиб на месте

26 мая 2025, 23:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области водитель не справился с управлением. В результате аварии мужчина погиб

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 26 мая около 17:50 в городе Горишние Плавные Кременчугского района. 53-летний мотоциклист во время движения на участке дороги, на котором проводятся дорожные работы, не справился с управлением и допустил падение с мотоцикла. Мотоцикл повредил едущее навстречу авто.

Водитель скончался на месте. Правоохранители решают вопрос о начале уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Ровенской области водитель автомобиля "Toyota Camry" сбил велосипедиста, переезжавшего трассу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП
В Полтавской области в ДТП погиб бывший глава ТЦК
26 мая 2025, 19:20
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок
26 мая 2025, 17:59
На Буковине водитель грузовика сбил насмерть велосипедиста и перевез тело в другое место
26 мая 2025, 15:10
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области, - ОВА
27 мая 2025, 00:15
Погибли два человека: в Киеве будут судить водителя, который пьяным врезался в троллейбус
27 мая 2025, 00:06
Трагедия на Полтавщине: пенсионерка выпала из окна
26 мая 2025, 23:05
Путешествие не удалось: на Волыни ночью задержали "машину уклонистов"
26 мая 2025, 22:45
Горящие авто и поврежденные дома: россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии
26 мая 2025, 22:35
В Черкассах люди толпой "пошли на ТЦК": полиция начала уголовное производство
26 мая 2025, 21:50
В Черниговской области мужчина с ножом напал на ТЦК
26 мая 2025, 21:35
ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ или НАЗАВОД?
26 мая 2025, 21:15
В Луцке произошла потасовка у ночного клуба: среди участников - правоохранители
26 мая 2025, 20:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »