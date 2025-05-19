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19 травня 2025, 15:45

Дім згорів, рідні загинули: на Полтавщині чоловік проігнорував повістку через життєві труднощі - як його покарали

19 травня 2025, 15:45
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На Полтавщині чоловік проігнорував повістку. Проте на суді він розкаявся

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але так і не прийшов до ТЦК. При цьому ВЛК визнала його придатним до служби. Він повинен був з'явитися у ТЦК через три дні після отримання повістки, але не зробив це.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він не усвідомлював відповідальності. Він пояснив, що в нього складне становище: деякі його близькі загинули, здоров'я погіршилось, його дім згорів, а родичі знаходяться за кордоном. Проте, за його словами, він допомагав ЗСУ як міг — зокрема, матеріально.

Суд визнав чоловіка винним та призначив три роки позбавлення волі. Проте його від відбування покарання звільнили з випробуванням, з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. ВЛК визнала його придатним до військової служби. Згодом йому запропонували роботу в тилу на позиції діловода, проте чоловік навіть від цього вирішив відмовитися.

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