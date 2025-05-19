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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но так и не пришел в ТЦК. При этом ВЛК сочла его годным к службе. Он должен был явиться в ТЦК через три дня после получения повестки, но не сделал этого.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он не осознавал ответственности. Он объяснил, что у него трудное положение: некоторые его близкие погибли, здоровье ухудшилось, его дом сгорел, а родственники находятся за границей. Однако по его словам, он помогал ВСУ как мог, в частности, материально.

Суд признал мужчину виновным и назначил три года лишения свободы. Однако его от отбывания наказания уволили с испытанием, с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. ВЛК сочла его годным к военной службе. Впоследствии ему предложили работу в тылу на позиции делопроизводителя, однако мужчина даже от этого решил отказаться.