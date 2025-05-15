На Полтавщине произошло ДТП с велосипедистом: его госпитализировали
В Полтавской области произошла авария с автомобилем и велосипедом. В результате ДТП водитель двухколесного пострадал
Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.
Авария произошла утром 14 мая в селе Большая Рублевка Полтавского района. Водитель ВАЗ 2106 столкнулся с велосипедом. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали медики.
"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшее ущерб в Крыму") полиции.
Напомним, ранее в сети появилась информация об аварии в Киеве с участием служебного автомобиля ТЦК. Впоследствии в ТЦК рассказали, что ДТП произошло из-за того, что один из мобилизованных неожиданно дернул за руль.