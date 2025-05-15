На Полтавщине из-за падения обломков дрона горел дом
В Лубенском районе Полтавской области в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар жилого дома легкового автомобиля. Пожар локализован
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
По его словам, ночью в Полтавской области работала ПВО.
Когут также добавил, что повреждены здания и сооружения других домохозяйств.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили около 500 атак по населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших.
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