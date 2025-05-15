На Полтавщине женщина задушила новорожденного одеждой: как ее наказали

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В Полтавской области Шишацкий районный суд вынес приговор женщине, которая в январе 2025 года умышленно убила только что рожденного ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Отмечается, что женщина родила сына в котельне — ребенок был доношенным и жизнеспособным. После родов она накрыла младенца одеждой, перекрыв доступ воздуха и оставила его умирать.

Суд назначил 5 лет лишения свободы, однако отпустил женщину с испытательным сроком на 3 года.

Среди смягчающих обстоятельств — искреннее раскаяние, воспитание четырех детей, отсутствие судимостей и новая беременность.

Напомним, на Одесщине женщина задушила 9-месячную дочь. Она заявила полиции, что ребенок якобы умер неожиданно.

Ранее на Хмельнитчине 24-летняя мать морила голодом 6-месячного младенца. Она имела возможность кормить сына, но он весил в 2,5 раза меньше нормы.