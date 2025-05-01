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01 травня 2025, 02:00

На Хмельниччині жінка морила голодом 6-місячне немовля

01 травня 2025, 02:00
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Ілюстративне фото
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У Хмельницькій області постане перед судом жінка, яка морила голодом власну дитину. Хлопчику лише шість місяців

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річної жительки Деражнянської громади. Влітку 2024 року вона народила сина, проте не доглядала за ним як належить.

Внаслідок недостатнього харчування 6-місячне немовля опинилось у реанімації. Тоді хлопчик важив у 2,5 раза менше за норму.

При цьому правоохоронці з'ясували, що жінка мала реальну можливість забезпечувати збалансоване повноцінне харчування дитини, на якому їй неодноразово наголошували лікарі. Зокрема, вона отримувала соцдопомогу, але гроші витрачала на власні потреби. До того ж вона отримувала гуманітарну допомогу, яка містила дитячі суміші для годування.

Зараз дитина знаходиться в медичному закладі. Горе-матері загрожує до п'яти років позбавлення волі. У неї також можуть забрати батьківські права.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині батьки побили двомісячне немовля й залишили у дачному будинку. Правоохоронці знайшли дитину з травмами середньої тяжкості. Немовля госпіталізували до реанімації.

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