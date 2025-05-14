Фото: СБУ

У Полтавській області викрили чоловіка, який працював на росіян. Він допомагав ворогу коригувати удари по регіону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили російського агента, який коригував повітряні атаки РФ по військових шпиталях у Полтавській області. Чоловік збирав координати закладів, де поранені українські воїни проходять реабілітацію.

Агентом виявився 36-річний місцевий житель, який підтримував російську агресію в соцмережах. Коли він готував ворожі атаки, то намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

Слідчі повідомили зраднику про підозру. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше викрили колишнього інкасатора з Дніпра. Він погодився дізнаватись подробиці щодо місць перебування українських захисників, та передавати інформацію росіянам.