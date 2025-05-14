13:35  14 мая
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
13:05  14 мая
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
12:39  14 мая
В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 22:15

"Сливал" геолокации военных госпиталей: в Полтавской области задержали корректировщика РФ

14 мая 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области разоблачили мужчину, работавшего на россиян. Он помогал врагу корректировать удары по региону

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили российского агента, корректировавшего воздушные атаки РФ по военным госпиталям в Полтавской области. Мужчина собирал координаты заведений, где раненые украинские воины проходят реабилитацию.

Агентом оказался 36-летний местный житель, поддерживавший российскую агрессию в соцсетях. Когда он готовил вражеские атаки, то пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, защищающих воздушное пространство области.

Следователи сообщили предателю о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее разоблачили бывшего инкассатора из Днепра. Он согласился узнавать подробности мест пребывания украинских защитников, и передавать информацию россиянам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф
На Запорожье агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета
14 мая 2025, 14:23
Шпионил во время рабочих выездов: в Одесской области осудили фельдшера, который оказался шпионом РФ
12 мая 2025, 22:17
В Харьковской области разоблачили дежурного агента РФ
09 мая 2025, 16:47
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В Ровенской области 13-летняя девочка совершила самоубийство
14 мая 2025, 21:35
"Украина готова к любым форматам": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ в Турции
14 мая 2025, 20:45
В Житомирской области водитель сбила пенсионерку
14 мая 2025, 20:05
Не было здоровья для боевых задач: в Кировоградской области судили мужчину, который отказался от повестки
14 мая 2025, 19:40
В Киеве продавали наркотики под видом секс-игрушек
14 мая 2025, 18:55
На Львовщине судили солдата, который через год убегал в СЗЧ девять раз
14 мая 2025, 18:35
Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове расследуют как "хулиганство"
14 мая 2025, 17:44
Закопали продавщицу за плохой алкоголь: россияне распространяют бессмысленный фейк о ВСУ
14 мая 2025, 17:25
В Днепропетровской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми
14 мая 2025, 16:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »