"Сливал" геолокации военных госпиталей: в Полтавской области задержали корректировщика РФ
В Полтавской области разоблачили мужчину, работавшего на россиян. Он помогал врагу корректировать удары по региону
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили российского агента, корректировавшего воздушные атаки РФ по военным госпиталям в Полтавской области. Мужчина собирал координаты заведений, где раненые украинские воины проходят реабилитацию.
Агентом оказался 36-летний местный житель, поддерживавший российскую агрессию в соцсетях. Когда он готовил вражеские атаки, то пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, защищающих воздушное пространство области.
Следователи сообщили предателю о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее разоблачили бывшего инкассатора из Днепра. Он согласился узнавать подробности мест пребывания украинских защитников, и передавать информацию россиянам.