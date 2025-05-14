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14 травня 2025, 11:42

Замах на фермера: депутат Полтавської облради Дядик залишиться під вартою

14 травня 2025, 11:42
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фото: з відкритих джерел
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Термін досудового розслідування у справі про замах на вбивство кременчуцького фермера продовжено до кінця червня 2025 року. У провадженні — дві особи, зокрема депутат Полтавської облради Олег Дядик та його водій

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень, передає RegioNews.

За версією слідства, Дядик планував вбивство місцевого підприємця Сергія Кузьменка, замаскувавши його під самогубство. У січні обох підозрюваних затримали під час підготовки до злочину. Шевченківський суд Києва залишив їх під вартою без права на заставу.

Згідно з матеріалами справи, мотивом були особиста неприязнь і бажання заволодіти майном ТОВ "Відродження", яким керував фермер. Замовлення на вбивство Дядик, за даними СБУ, передав через двох виконавців, які зрештою співпрацювали з правоохоронцями.

Планували інсценування "самогубства через повішення" на території насосної станції поблизу села Пришиб. Однак замах вдалося зупинити завдяки втручанню спецслужб.

Нагадаємо, в кінці січня депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика викрили на організації замовного вбивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Для цього депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів.

Одразу після затримання СБУ, водій зізнався, що вони з депутатом Полтавської облради Дядиком планували вбивство.

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