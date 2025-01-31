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31 січня 2025, 15:47

Водій затриманого депутата Дядика зізнався у плануванні вбивства

31 січня 2025, 15:47
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фото: СБУ
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Одразу після затримання СБУ, водій автомобіля зізнався, що вони з депутатом Полтавської облради Дядиком планували вбивство

Про це повідомив один із Телеграм-каналів, передає RegioNews.

На відео чоловік розповідає про деталі замаху та про інших співучасників.

Нагадаємо, депутата Полтавської обласної ради Олега Дятика викрили на організації замовного вбивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів.

СБУ депутат підприємці замовлення вбивства водій Олег Дядик
СБУ затримало депутата Полтавської облради Олега Дядика
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