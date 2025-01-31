Водій затриманого депутата Дядика зізнався у плануванні вбивства
Одразу після затримання СБУ, водій автомобіля зізнався, що вони з депутатом Полтавської облради Дядиком планували вбивство
Про це повідомив один із Телеграм-каналів, передає RegioNews.
На відео чоловік розповідає про деталі замаху та про інших співучасників.
Нагадаємо, депутата Полтавської обласної ради Олега Дятика викрили на організації замовного вбивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів.
СБУ затримало депутата Полтавської облради Олега ДядикаВсі новини »
30 січня 2025, 10:22
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту з російських танкерів
31 січня 2025, 17:20У Запоріжжі поліція розшукує вандалів, які порізали призми на Алеї Героїв
31 січня 2025, 16:58В Одеській області чоловік намагався вбити продавця автомобіля
31 січня 2025, 16:45Росіяни обстріляли базу Українського Червоного Хреста у Слов’янську
31 січня 2025, 16:34На Харківщині чоловік ледве не зарубав топором покупця в магазині
31 січня 2025, 16:30Зупинка USAID нічого доброго США не дасть
31 січня 2025, 16:27ДБР вилучило у скандальних командирів 110 ОМБр майже 7 млн грн
31 січня 2025, 16:22Сили оборони завдали нищівних ударів по укриттях і бліндажах окупантів на Запоріжжі
31 січня 2025, 16:00Росіяни знову атакували Куп'янськ: окупанти поцілили по приватному сектору
31 січня 2025, 15:50На Закарпатті засудили чоловіка, який виманив понад 10 000 доларів у дружини зниклого безвісти військового
31 січня 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »